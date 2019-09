Malore durante la processione del Perdon

Comunità stretta intorno al parroco di Gonars, don Massimiliano Zanandrea, che, durante la processione di domenica, al Perdon della Madonna, a Felettis di Bicinicco, ha avuto un piccolo mancamento che lo ha fatto cadere a terra. Nell'impatto con il suolo ha riportato una contusione alla testa ed è stata chiamata subito l'ambulanza che lo ha portato in ospedale.

Per fortuna, le cure sono state immediate e il sacerdote è stato dimesso in giornata. I fedeli sono comunque preoccupati, visto il suo grande impegno per le tante parrocchie che serve ogni giorno, con impegno e costanza.

Anche il sindaco, Ivan Boemo, rassicura la comunità circa le condizioni del presule che, dopo qualche giorno di riposo, tornerà presto in canonica e a celebrare la messa.