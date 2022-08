Malore durante la salita al Monte Amariana

Una persona si è sentita male questa mattina, intorno alle 9, durante la salita al Monte Amariana. È stata raggiunta lungo il sentiero dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri, tra i quali c'è un infermiere, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco.

La persona è caduta in seguito a un mancamento e ha subito qualche contusione, ma si è ripresa all'arrivo dei soccorritori. Assieme alla Sores si è valutato che le sue condizioni non sono tali da richiedere l'evacuazione dal sentiero in elicottero, considerata anche la vicinanza del punto in cui è stata ritrovata alla strada. Imbarellata, è stata trasportata a spalle fino all'ambulanza.