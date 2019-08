Malore durante un'escursione ad Andreis

Risolto dal Soccorso Alpino di Maniago un intervento di soccorso per una donna che aveva accusato un malore durante un'escursione in comune di Andreis.

Una 55enne di Pordenone stava scendendo lungo il sentiero 975 da Forcella Antracisa quando si è sentita male. Alcuni tecnici della stazione di Maniago si trovavano già in zona per un evento commemorativo e si sono subito recati sul posto aiutando la signora e caricandola sul furgone per consegnarla ai sanitari dell'ambulanza. Sul posto sono poi arrivati anche i Vigili del fuoco.