Malore fatale a Campoformido, lo trovano senza vita

Intervento dei sanitari nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30, in un'abitazione del comune di Campoformido dove un uomo di 88 anni ha perso la vita a seguito di un malore.

Il decesso è sopraggiunto con ogni probabilità a causa di un infarto. Dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma del pensionato è stata composta in camera mortuaria per un ispezione esterna e poi affidata nella notte ai parenti, in lutto, per la celebrazione dei funerali.