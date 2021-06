Malore fatale a Grado mentre passeggia in acqua

Lo hanno visto accasciarsi mentre stava camminando in acqua, a Grado, di fronte allo stabilimento Tivoli. Immediati i soccorsi, lanciati dai bagnanti. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare, se non decretarne il decesso, sopraggiunto con ogni probabilità a causa di un malore fatale.

È successo intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Grado, insieme alla Capitaneria di Porto e ai bagnini. La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Grado, dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia.

Al momento non è nota l'identità della vittima. La sua età apparente è di 60 anni. I militari dell'Arma dell'Isola del Sole stanno cercando di capire chi sia.