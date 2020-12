Malore alla guida per un ex amministratore comunale di Aquileia. L'allarme è scattato con una chiamata al 112 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato una vettura ferma a bordo strada con una persona riversa sul volante.

Inutili purtroppo i soccorsi. L'ex amministratore era deceduto e per lui non c'è stato altro da fare se non dichiararne il decesso. È successo questa mattina, intorno alle 11, in località San Zili, vicino al ristorante La Colombara, ad Aquileia.