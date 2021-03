Malore fatale durante una corsa

Un dipendente di Poste Italiane di San Michele al Tagliamento, di 60 anni, è morto questa mattina a seguito di un malore che lo ha colto improvvisamente mentre stava facendo una corsa in campagna.

A dare l'allarme, dopo averlo visto accasciarsi al suolo, sono state alcune persone che stavano facendo attività fisica, tra la frazione di San Giorgio al Tagliamento e Pozzi, nel comune di San Michele. Inutili purtroppo i soccorsi, prestati tempestivamente dal personale medico del Suem.

Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Sul posto era intervenuto l'elicottero sanitario e il 118 aveva inviato due ambulanze.