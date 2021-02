Malore fatale durante una gita in bici

Tragedia intorno alle 19 a Gradisca d'Isonzo, nel tratto compreso tra Gradisca e Peteano di Sagrado, lungo la pista ciclabile che costeggia l'argine del fiume Isonzo. Un uomo di 54 anni che stava facendo un giro in bici è stato colto da un malore fatale. Rovinato al suolo, è stato soccorso dai passanti che hanno chiamato il 112.

Inutile purtroppo il tempestivo intervento del personale inviato dalla Centrale Sores di Palmanova: il medico legale non potuto far altro se non constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e i Carabinieri di Gradisca d'Isonzo.