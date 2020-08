Malore fatale durante una gita sui laghi

Tragedia nel primo pomeriggio in comune di Tarvisio. Un malore fatale ha stroncato il giornalista Claudio Rinaldi, anima del calcio dilettanti regionali e ferroviere in pensione. Aveva 59 anni e viveva a Pasian di Prato.

Rinaldi si è spento nel posteggio del Lago superiore di Fusine, al termine di una gita in bicicletta con alcuni amici. Improvvisamente si è accasciato a terra. E' stato subito soccorso da un medico che si trovava in zona per una gita.

Sono intervenuti anche i Volontari del Soccorso Alpino e subito dopo è giunta l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Inutile, purtroppo, la lunga rianimazione: Rinaldi è deceduto sul posto, colto con ogni probabilità da un arresto cardiocircolatorio.

Il Presidente Ermes Canciani, il Consiglio Direttivo e tutti i dipendenti del Comitato Regionale della Lnd si uniscono al dolore della moglie Patrizia e di tutta la famiglia per la perdita del loro Claudio, amico del calcio dilettantistico regionale e apprezzato giornalista.