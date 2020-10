Malore fatale durante una passeggiata

Era uscito per fare una passeggiata, ieri pomeriggio, in comune di Ovaro, quando è stato colto da un improvviso malore. Ha avuto solo il tempo di sedersi su un muretto. Poi ha perso conoscenza.

I compaesani che lo hanno visto accasciarsi hanno chiamato subito aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dalla Sores. Per l’uomo, però, il tentativo di rianimazione è stato inutile. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, sopraggiunto per arresto cardiaco.

A perdere la vita un uomo di 89 anni di Ovaro, Rinaldo Dell’Oste, residente nella frazione della miniera, Cludinico. L’uomo era rientrato nella sua terra nel giugno dello scorso anno, dopo mezzo secolo trascorso in Francia, come emigrante.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto", dice a Telefriuli il sindaco di Ovaro, Lino Not. "Rinaldo era una persona amata e stimata. Aveva scelto di vivere gli ultimi anni della sua vita della sua terra natia”.