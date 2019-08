Malore fatale in autostrada per una turista di Ferrara

Malore fatale per una turista di 62 anni residente in provincia di Ferrara. La donna, che stava viaggiando lungo la A23 in compagnia di un parente, una volta giunta nell'area di sosta di Campiolo Sud, si è sentita male. Immediata la richiesta di soccorso. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna per oltre 40 minuti, praticandole il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La 62enne si è spenta mentre il personale del 118 la stava trasportando all'ospedale di Tolmezzo. Sul posto anche la Polstrada di Tolmezzo.