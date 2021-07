Un uomo di 35 anni di Campoformido è stato soccorso invano, nel tardo pomeriggio di ieri, dai sanitari di un'ambulanza, allertata a seguito di un grave malore che lo ha colto improvvisamente, in casa.

Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. La salma è stata messa a disposizione della magistratura, per tutti gli accertamenti.