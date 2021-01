Malore fatale in Piancavallo, inutili i soccorsi

Non c'è stato nulla da fare per uomo classe 1956 di Sacile, che stava rientrando in automobile con la moglie dal Piancavallo. L'uomo ha avuto un malore mentre si trovava alla guida, nei pressi di Casera Castaldia, sul tornante sotto le antenne.

A raggiungerlo in pochissimi minuti un'anestesista che a sua volta stava scendendo in auto lungo la stessa strada e un medico del Soccorso Alpino che si trovava anch'egli già in quota. La prima ha iniziato a praticare subito il massaggio cardiaco e il secondo ha portato un defibrillatore. L'uomo è stato affidato all'ambulanza giunta poco dopo ma, una volta al Pronto Soccorso, è deceduto.