Malore fatale in stazione, muore a 28 anni

Malore fatale, questa mattina all’alba, per un 26enne nigeriano. Il giovane straniero è stato trovato privo di sensi all’esterno della stazione ferroviaria di Venzone. Sono stati i passanti a lanciare l’allarme. Immediato l’intervento degli agenti della Polfer di Gemona e del personale sanitario che ha praticato per oltre 40 minuti le manovre di rianimazione, ma senza esito.

Per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato trasferito in cella mortuaria, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Anche se si tratta di una morte naturale, non è escluso che venga disposta l’autopsia.