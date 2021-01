Malore fatale in strada

Malore fatale per un uomo che, poco prima delle 13, mentre stava camminando per strada, in via Corona, a Collina di Forni Avoltri, è rovinato a terra improvvisamente.

A dare l'allarme, con una telefonata al 112, sono stati alcuni passanti che hanno cercato di aiutarlo. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario.

Inutili purtroppo i soccorsi: l'uomo, 77 anni, padre di un consigliere comunale, è morto e non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto per cause naturali. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.