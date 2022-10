Inutili, purtroppo, i soccorsi sanitari prestati in un campo, in comune di Zoppola, dove un uomo di 75 anni ha accusato un arresto cardiocircolatorio.

Dopo l'allarme, sul posto la Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario. Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, nonostante tutti i tentativi di rianimazione.