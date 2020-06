Malore fatale, la trovano morta in casa

Allarme nella prima serata di ieri, intorno alle 20, per una donna che non dava notizie di sé da qualche ora; i parenti hanno cercato di mettersi in contatto con lei, senza esito. A quel punto è scattato l'allarme e sono intervenuti sul posto i soccorritori. Aperta la porta, è stata fatta la triste scoperta: la donna, 80 anni, era stata colta da un malore fatale che non le ha lasciato scampo, né la possibilità di chiedere aiuto. È successo in un'abitazione di via Dante, a Tarcento.

Il corpo della donna è stato affidato ai familiari, dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno nella Procura di Udine. Sul posto i sanitari e le forze dell'ordine.