Malore fatale, lo trovato morto nella sua abitazione

Non rispondeva al telefono e neanche al campanello di casa. Così, questa mattina, a Santa Maria la Longa, è scattato l'allarme. In un'abitazione del capoluogo sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco che, con il supporto dei Carabinieri, hanno aperto la porta che era chiusa dall'interno. Subito dopo la tragica scoperta: il corpo senza vita era riverso sul divano.

L'uomo probabilmente è morto nel sonno per un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Aveva 79 anni ed era molto conosciuto in paese. Persona garbata, sempre molto educata, lo si vedeva girare con la sua bicicletta. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco, Fabio Pettenà, che insieme all'amministrazione comunale è vicino alla famiglia.