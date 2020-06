Un uomo è morto nel primo pomeriggio colto da un infarto mentre stava sistemando le attrezzature nello spazio adiacente alla piscina comunale di Buja, dove sono in corso interventi per la preparazione del campo estivo.

Si è accasciato improvvisamente a terra, senza più riprendere conoscenza. Inutile la chiamata di aiuto lanciata dai colleghi. Per lui non c'è stato altro da fare se non decretarne il decesso.