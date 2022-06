Malore fatale mentre lavora lungo il sentiero

Malore fatale per un cividalese classe 1960. L'uomo stava partecipando assieme ad altre persone a lavori di sistemazione del sentiero 749 tra il Monte San Giorgio e il Monte San Canziano, in comune di Pulfero, quando, intorno alle 17.30, si è sentito male, accasciandosi al suolo e cadendo per alcuni metri lungo il pendio.

I compagni hanno chiamato il Nue 112 e la Sores ha allertato i soccorritori coinvolgendo l'ambulanza, l'elisoccorso, la stazione di Udine del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Non è stato semplice individuare la posizione del gruppo a causa della fitta vegetazione ma poi finalmente l'elisoccorso ha trovato il punto guidato da remoto con l'aiuto della Sores e della centrale operativa e sulla verticale ha potuto calare sul posto con il verricello il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria.

Per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, il corpo è stato portato al campo base e quindi consegnata alle onoranze funebri. Sul posto anche i Carabinieri di Pulfero.