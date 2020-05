Malore fatale mentre lavora nel cortile

E' morto sul colpo, colto da un malore fatale mentre stava tagliando delle piante in cortile, un uomo di 78 anni di Jalmicco. È successo poco prima delle 17 di ieri. L'anziano si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. A trovarlo è stata la moglie che ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto è intervenuto il medico legale che non ha potuto far altro se non constatare il decesso.

Sono intervenuti anche i militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Palmanova. È stato informato subito il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che poi ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, affidata ai parenti per i funerali. Lutto in paese per un uomo conosciuto e stimato.