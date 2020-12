Malore fatale, muore a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, cittadino straniero ospite di un centro di accoglienza di Prato Carnico, dove stava trascorrendo la quarantena fiduciaria, ha perso la vita nella prima serata di ieri a seguito di un malore fatale. La tragedia ha sconvolto tutta la comunità della struttura. È scattata subito una chiamata al 112. L'intervento tempestivo del personale medico, purtroppo, è stato inutile.

Per il giovane straniero, giunto da poco nella nostra regione, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso; è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Le cause della morte sono legate a un malore, forse un infarto o un'embolia. Era stato accolto in buone condizioni di salute e non aveva mai manifestato problemi di tipo sanitario.