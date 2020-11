Malore fatale, muore a 61 anni scaricando il bestiame

Lutto a Lauco per l'improvvisa scomparsa di un uomo molto conosciuto e amato, Ennio Adami, 61 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri vicino alla sua abitazione, nella borgata di Vas, mentre stava scaricando il bestiame. Colto da un infarto, Adami è morto nonostante i tempestivi soccorsi prestati dal personale medico. Lo ricorda il sindaco, Olivo Dionisio: "Aveva lavorato anche per il Municipio, oltre a essere sempre a disposizione delle associazioni, della comunità e della Protezione Civile - dice l'amministratore -. È una grave perdita per il nostro paese. Le condoglianze ai parenti in questo momento di lutto, in particolare alla sorella che vive a Enemonzo".