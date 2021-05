Malore fatale, muore il consigliere comunale Paolo Sberla

Lutto a Forni di Sotto per la morte del consigliere comunale Paolo Sberla, 52 anni, in politica da 22, già vicesindaco del paese carnico. Questa mattina presto, i suoi colleghi di lavoro lo attendevano nel capannone, come sempre, per bere il caffè e, quindi, cominciare le operazioni di disbosco e taglio degli alberi. Hanno provato a chiamarlo e, non vedendolo arrivare, temendo che potesse essere accaduto qualcosa, hanno raggiunto la sua abitazione, a Forni di Sotto.

L'hanno trovato riverso a terra in una stanza, privo di coscienza. L'equipaggio di un'ambulanza ha tentato la rianimazione ma purtroppo non c'è stato altro da fare se non decretarne il decesso. Il consigliere comunale è morto con ogni probabilità a causa di un infarto.

"Una notizia che ci sconvolge profondamente, quella della sua scomparsa", dicono a Telefriuli il sindaco di Forni di Sotto, Claudio Coradazzi, e il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna. "A lasciarci è una persona di grande valore, di buon cuore, profondamente legato alla sua terra. Ci stringiamo ai parenti e, in particolare ai cugini e alla compagna, in questo grave momento di lutto".

La compagna era appena partita da Forni, diretta al suo Paese d'origine, la Polonia, per acquistare l'abito da sposa. I due infatti, presto, sarebbero convolati a nozze. Il 52enne era dipendente di una impresa boschiva.