Malore fatale, muore in azienda

Tragedia all'alba, intorno alle 5.30, in una ditta di utensileria di Gemona del Friuli. Colto da un arresto cardiocircolatorio, un uomo di 69 anni si è accasciato improvvisamente e ha perso la vita. Inutili purtroppo i soccorsi attivati con una chiamata al 112. L'equipaggio dell'ambulanza non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.

Si tratta di un uomo della zona. È stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che, rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, ha disposto l'affidamento del corpo alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo