Lutto a Gonars per la morte di un uomo di 65 anni trovato senza vita nel primo pomeriggio all'esterno della sua abitazione, in giardino.

L'uomo si è accasciato e non ha più ripreso conoscenza. Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro se non decretare il decesso. Tempestivamente informato, il pm di turno della Procura di Udine ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, messa a disposizione dei familiari.