Malore fatale nel cortile di casa

Un uomo di 62 anni è stato soccorso questa mattina presto nel cortile della sua abitazione, a Cervignano del Friuli, intorno alle 7. È stato visto accasciarsi improvvisamente.

Adare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza che hanno avviato la rianimazione, purtroppo senza esito.

Per l'uomo, che viveva da solo, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto per un malore fatale, probabilmente un infarto.