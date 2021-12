Malore fatale nella stalla per un pensionato di Moruzzo. L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri nella zona di via Colloredo.

Dopo una chiamata al 112, sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari inviati dalla Sores ma per l'uomo, un 85enne del posto, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto per cause naturali, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio.

A supporto, anche gli agenti della Polizia Locale.