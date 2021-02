Malore fatale per un pensionato, il cane lo veglia per giorni

Era morto da giorni e il suo cane lo ha vegliato per tutto il tempo, fino a questa mattina, quando in una casa di Cervignano del Friuli è stata fatta la tragica scoperta. E' stato necessario l'intervento del cinovigile per prelevare il cane e affidarlo ai servizi veterinari.

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cervignano, poco prima delle 11. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che non lo vedevano uscire da diversi giorni e che si sono insospettiti.

Hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme al personale medico inviato dalla Sores.

Aperta la porta, che era chiusa dall'interno, l'uomo è stato trovato deceduto, stroncato da un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Era morto da diversi giorni.

Non è stato semplice entrare nell'abitazione per la presenza di un cane di grossa taglia che vegliava la salma del padrone. Così è stato necessario l'intervento del cinovigile della Bassa Friulana, che ha recuperato l'animale, tranquillizzandolo e portandolo in canile.

La salma del pensionato è stata poi affidata alle onoranze funebri, ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto la rimozione del corpo. L'uomo viveva da solo e non aveva parenti.