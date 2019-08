Malore in auto, accosta e muore

Accusa un malore mentre è alla guida, in A23, fa in tempo ad accostare ai lati ella carreggiata, e poco dopo è spirato. La tragedia è accaduta questa mattina, all'altezza dell'uscita Carnia.

Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto una pattuglia della Polstrada di Udine.