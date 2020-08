Malore in auto, muore sotto gli occhi dei familiari

Malore fatale per una donna di 70 anni, nella giornata di ieri, sabato primo agosto 2020, lungo la viabilità di Forni Avoltri, in Carnia.

La pensionata si trovava in auto, in transito, insieme ai parenti quando ha perso conoscenza. I familiari hanno chiamato immediatamente il 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una automedica e una ambulanza in codice rosso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la settantenne, purtroppo senza riuscirci.

Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, sopraggiunto probabilmente per un infarto. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria, affidata ai parenti.

La donna risiedeva con la famiglia a Spilimbergo. Il malore lungo la regionale 355.