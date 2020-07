Tragedia a Carlino, intorno alle 21.30 di ieri, in una nota azienda agricola. Un uomo di 59 anni è rimasto vittima di un malore, probabilmente un infarto, ed è deceduto sul colpo. Inutili, purtroppo, per lui i soccorsi. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso da parte del medico intervenuto sul posto.

La salma è stata affidata poi ai parenti, ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.