Malore in barca a Lignano, muore a 57 anni

Si trovava in gita in barca, nei pressi dell'Isola delle Conchiglie a Lignano, quando ha accusato un malore e ha chiesto aiuto alla figlia che si trovava con lui. Per Enrico Faggiani, 57 anni di Precenicco, però, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che lo ha soccorso una volta arrivato in darsena trasportato dalla motovedetta della Guardia di Finanza. La vittima lavorava alla Costruzioni Cicuttin di Latisana e sarebbe andato in pensione quest'anno. Vasto il cordoglio per la sua scomparsa nel paese di residenza.