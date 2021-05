Malore in bici, grave un 70enne

Versa in gravi condizioni un uomo di 70 anni che, intorno alle 12, è rimasto vittima di una caduta autonoma mentre si stava spostando in bici, in prossimità della rotonda della stazione di Gorizia.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, la centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dal locale nosocomio e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido (atterrato nella piazzola dell'ospedale). Da lì il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Udine.