Malore in bicicletta, muore ex consigliere comunale

Colto da un malore fatale mentre pedala in sella alla sua bicicletta, muore sulla strada del suo paese. È successo poco prima delle 17 di oggi, martedì 13 ottobre 2020, in via Ermes di Colloredo, a Camino al Tagliamento, a poca distanza dalle scuole, nel capoluogo.

L'uomo, 70 anni, ex assessore comunale, è stato visto cadere improvvisamente a terra da alcuni compaesani che hanno dato l'allarme chiamando il Nue 112. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato in codice rosso l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e un'automedica. Inutili, purtroppo, le lunghe manovre di rianimazione. Per il pensionato non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, sopraggiunto probabilmente per un infarto. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Codroipo. L'uomo era stato amministratore delegato alla fine degli anni '70 e anche dopo la pensione si era interessato attivamente alla vita del paese. "Le più sincere condoglianze hai parenti - dice il sindaco di Camino al Tagliamento, Nicola Locatelli -. Il compaesano era molto amato e stimato". "La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità" riferisce a Telefriuli il primo cittadino.