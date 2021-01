Malore in cantiere, lo trovano senza vita

È stato trovato senza vita in un albergo del Cividalese, nella sua camera, colto da un malore improvviso. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19. A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro che non lo avevano visto rientrare in cantiere e che inutilmente avevano tentato di mettersi in contatto con lui attraverso il telefonino.

L'uomo, 44 anni, effettivamente, si era assentato qualche ora prima del termine del turno, perché aveva accusato un malessere. Aveva raggiunto la sua stanza di albergo per riposarsi, quando è stato colto dal malore fatale.

Si tratta di un cittadino della Lombardia, in Friuli con l'azienda per cui lavorava come manutentore.