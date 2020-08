Malore in carrozzina, cade dal marciapiede

Una donna dsaibile in carrozzina è rimasta vittima di una caduta nel pomeriggio di ieri, nella zona di Premariacco; a causa di un malore è caduta dal marciapiede ed è finita sulla strada, restando ferita.

Per fortuna in quel momento non stavano transitando vetture che avrebbero potuto investirla, con conseguenze ben più gravi. L'hanno immediatamente aiutata i passanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza e la donna è stata trasportata per accertamenti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.