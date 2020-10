Malore in casa, due persone trovate senza vita

Due persone sono decedute a causa di un malore nelle ultime 24 ore, in provincia di Udine. A perdere la vita un uomo di 75 anni, di Reana del Rojale, per un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi prestati dal personale medico. È accaduto nella sua abitazione. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. È successo nel tardo pomeriggio di ieri.

Lutto anche nelle Valli del Natisone per il decesso improvviso, sempre in abitazione, di un pensionato di 72 anni che viveva da solo nel comune di San Leonardo. Colto da un infarto, è deceduto all'istante. A dare l'allarme sono stati vicini di casa e i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Inutili, purtroppo, i soccorsi.