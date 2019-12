Malore in casa, intossicato dal monossido

Questa mattina, una persona si è sentita male nella sua abitazione, a Ronchi dei Legionari, ma è riuscita a chiamare per tempo i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno riscontrato un'intossicazione da monossido di carbonio e hanno portato subito la vittima del malore in ospedale per le cure del caso. Sono stati fatti intervenire anche i Vigili del Fuoco che hanno accertato la presenza del micidiale gas in casa.

In questi giorni sono molto numerosi i casi d'intossicazione da monossido riscontrati in regione. Sono dovuti al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento o all'impiego di bracieri per riscaldare gli ambienti domestici.