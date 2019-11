Malore in casa, la salva la vicina

Salvata dalla vicina di casa una donna molto anziana di Ovaro che nel primo pomeriggio si è sentita male nella sua abitazione. La pensionata, ultra novantenne, non era uscita come faceva sempre e non rispondeva al telefono. Così la vicina, che vive nello stesso stabile, si è preoccupata e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco.

La porta dell'alloggio era chiusa dall'interno ed era impossibile aprirla. Così i pompieri hanno raggiunto l'appartamento dall'esterno, spaccando una finestra del primo piano. Da lì sono entrati e hanno trovato l'anziana a terra. Colta da un malore, era caduta e non riusciva ad alzarsi ma era cosciente. È stata subito assistita dal personale medico che l'ha portata in ospedale a Tolmezzo.