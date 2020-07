Malore in casa, la salva la vicina

Una donna di quasi 90 anni si è sentita male nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Tarcento, poco fuori dal capoluogo, intorno alle 19. A dare l'allarme, è stata la vicina di casa, insospettitasi perché la pensionata non rispondeva al telefono e neanche al campanello.

A quel punto la donna non ha perso tempo e ha chiamato il 112; sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'equipe medica di un'ambulanza.

L'anziana è stata trovata in stato confusionale, a causa di un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto. È stata soccorsa tempestivamente dai sanitari che l'hanno trasportata in ospedale a Udine. Grazie alle cure mediche è riuscita a riprendersi.