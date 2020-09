Malore in casa, la trovano senza vita

Un'anziana è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio, nella zona di via Francesco Petrarca, a Udine. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei.

È scattata, quindi, una telefonata al Nue 112 con richiesta d'intervento nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone e il personale sanitario. Dopo aver aperto la porta, che era chiusa dall'interno, i pompieri e i sanitari hanno fatto la brutta scoperta: la pensionata era deceduta, stroncata da un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Nessuna responsabilità a carico di terzi nel suo decesso. La donna è morta con ogni probabilità tre giorni fa, per cause naturali. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine ha dato il nulla osta per la rimozione del corpo, affidato ai parenti per la celebrazione del funerale.