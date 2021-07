Lutto a Nimis per la morte improvvisa di una donna di 46 anni. L'allarme è scattato intorno alle 20.30 di ieri quando il marito che era con lei l'ha trovata a terra priva di sensi, nello loro abitazione.

Inutili purtroppo i soccorsi, prestati dall'equipaggio di un'ambulanza. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto con ogni probabilità per un infarto cardiocircolatorio.

La donna ha riportato lesioni alla testa, cadendo, seguito dell'infarto.