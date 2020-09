Malore in centro a Udine, soccorsa una donna

Durante lo svolgimento del servizio per Friuli Doc in Galleria Bardelli, a Udine, una Guardia Giurata del Corpo Vigili Notturni è intervenuta per soccorrere una donna di 33 anni di fronte al negozio Zara. Mentre camminava lungo la via assieme ad altre due persone, all'improvviso ha avuto un mancamento. È stata messa a sedere nei tavolini esterni del bar Rialto, facendole tenere le gambe alzate per stabilizzare la pressione.

La donna presentava un affaticamento respiratorio e sudori freddi. Viste le sue condizioni, che si sono aggravate rapidamente, la guardia ha chiamato il Nue 112 e ha messo al corrente i sanitari di tutto l'accaduto, in maniera accurata.

Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine e un'ambulanza della Croce Rossa italiana. La donna è stata stabilizzata e trasportata all'ospedale di Udine.