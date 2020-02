Un giovane studente, di 15 anni, è stato soccorso ieri pomeriggio in aula per un malore, forse riconducibile all'assunzione di stupefacenti. È accaduto in un istituto educativo alle porte di Udine.

Il minorenne, residente in un paese del Medio Friuli, è stato accolto all'ospedale; si è ripreso grazie alle cure mediche. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Latisana che stanno cercando di fare chiarezza sull'episodio.