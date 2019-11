Malore in piazza a Tarcento, nulla da fare per un 58enne

Malore fatale in piazza a Tarcento, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, un uomo è stato colpito da un infarto sotto gli occhi sconvolti dei concittadini. Il malore, tra il bar Fant e la farmacia, non ha lasciato speranze per Vittorio Cappellani, 58 anni, residente in via Angeli, a Tarcento, uomo molto conosciuto in paese, che si è accasciato e ha perso i sensi improvvisamente. Grazie alla presenza di un defibrillatore installato nella farmacia, donato dalla Croce Rossa, Cappellani è stato rianimato sul posto da alcuni passanti che gli hanno prestato i primi soccorsi.



Sul posto è arrivata l'ambulanza con il personale sanitario che ha continuato il massaggio cardiaco, ma per il 58enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri di Tarcento e Cividale e una pattuglia della Guardia di Finanza.



Le condoglianza alla famiglia di Vittorio arrivano, a nome di tutta l'amministrazione comunale, dal sindaco Mauro Steccati: "Un grave lutto - dice -, una vita che su spegne prematuramente. Siamo vicino ai parenti e a tutti coloro che conoscevano a volevano bene a Vittorio". E

ra stata proprio la giunta Seccati ad attivarsi per cercare un punto "sensibile", in centro paese, per installare un defibrillatore, in modo tale da non perdere neanche un minuto in caso di infarto. Oggi, purtroppo, però, anche questo viale sistema salva-vita non è servito.