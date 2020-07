Intervento sanitario d'urgenza nella prima serata di ieri, intorno alle 20, in piazza della Libertà, a Trieste, per una persona rimasta vittima di un arresto cardiocircolatorio. Guidati dall'operatore della sala operativa della Centrale Sores di Palmanova, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno utilizzato il defibrillatore per rianimare la vittima di infarto.

È stato ripristinato il battito. Poi la corsa in codice rosso all'ospedale Cattinara di Trieste.