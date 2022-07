Malore in piscina, gravissimo un giovane

Partecipa a una festa in piscina, ma si sente male mentre è in acqua. Momenti di paura nel tardo pomeriggio, a Gonars, per un giovane che è andato in apparente arresto cardiocircolatorio.

Dopo l'allarme lanciato alla Sores, è partita da parte dell'infermiere la rianimazione cardiopolmonare online eseguita da un giovane presente. Il ragazzo era incosciente e non respirava.

Lo stesso infermiere ha fatto recuperare il defibrillatore in piazza, vicino alla chiesa, in attesa che arrivasse l'ambulanza da San Giorgio di Nogaro.

Il ragazzo ha risposto alle manovra di rianimazione manuale, ma è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Udine.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Palmanova.