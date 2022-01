Malore in pista, rianimato uno sciatore

Malore in pista per un ex tecnico del Soccorso Alpino, un uomo classe 1947 di Moggio Udinese. L'allarme è scattato intorno alle 12 sulla pista di fondo Val Gleris, a Pontebba. Le persone che si trovavano con lui hanno fatto scattare immediatamente i soccorsi, chiamando il 112.

All'arrivo dei sanitari, inviati dalla Sores di Palmanova, l'uomo era già privo di conoscenza. Sono subito state attivate le manovre di rianimazione, per poi trasportarlo d'urgenza in ospedale a Udine con l'elisoccorso. Le sue condizioni destano preoccupazione.

Un altro intervento di soccorso è scattato lungo la pista di fondo di Valbruna, nei pressi dei Prati Oitzinger, dove una donna sulla sessantina si è procurata una frattura a un braccio dopo una caduta mentre sciava. Sul posto i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Cnsas e il soccorso piste.