Malore in sella alla bici, muore un 54enne a Monrupino

Un uomo di 54 anni di Duino Aurisina è morto questa mattina, intorno alle 10, colto da un malore fatale, probabilmente un arresto cardiocircolatorio, mentre stava pedalando in sella alla sua bici, durante un'escursione. Si è sentito male e si è fermato lungo l'ex strada provinciale 8, a Monrupino, in prossimità del Monumento ai Caduti, in località Zolla.

A dare l'allarme sono gli automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 112. A prestare i primi soccorsi sono stati due medici che stavano transitando in zona.

Sul posto, poi, sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores di Palmanova, con un'ambulanza a sirene spiegate. È stata tentata una lunga rianimazione ma, purtroppo, per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Sul posto i Carabinieri del Norm della Compagnia di Aurisina, insieme ai colleghi della stazione di Opicina.